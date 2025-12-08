ua en ru
Штраф за елку: украинцам напомнили, сколько "светит" за незаконный сруб дерева

Понедельник 08 декабря 2025 18:09
UA EN RU
Штраф за елку: украинцам напомнили, сколько "светит" за незаконный сруб дерева Какой штраф предусмотрен за незаконный сруб елки (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине незаконный сруб елок наказывается штрафом. Его размер зависит от диаметра дерева и места вырубки, а в предновогодний период суммы наказания возрастают втрое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГП "Леса Украины" в Facebook.

Штрафы за нелегальные елки

Размер штрафа зависит от диаметра дерева и места вырубки:

  • до 10 см: 893 гривны, в заповедниках - 7,6 тысячи гривен;
  • 10,1-14 см: 1,5 тысячи гривен, в заповедниках - 13,3 тысячи гривен;
  • 14,1-18 см: более 4 тысяч гривен, в заповедниках - 34,7 тысячи гривен.

В декабре и январе штрафы возрастают втрое! Кроме того, за существенный ущерб более 30,2 тысячи гривен предусмотрено уголовное наказание.

Как охраняют ели в Украине

В Государственном предприятии "Леса Украины" под новогодний сезон усилили охрану хвойных насаждений. На 2,7 тысяч га "елочных" плантаций растет более 7,8 млн деревьев, и их оберегают 295 мобильных рейдовых групп из почти 1000 человек.

Выявлено 34 случая незаконной рубки

Во время 385 рейдов правоохранители выявили 34 случая незаконной вырубки елей и сосен. Составлено 28 административных протоколов на сумму более 14 тысяч гривен. Больше всего нарушений зафиксировано в Харьковской, Волынской и Полтавской областях.

На что обращать внимание при покупке

В компании советуют при покупке проверять бирку или клейкую ленту на елках. Через сервис open.ukrforest.com покупатель может узнать, в каком именно лесничестве срубили елку и является ли она законной.

Если заметили деревья без маркировки - сообщайте в органы власти. Это помогает защитить леса и поддержать законную торговлю.

Сколько стоят елки в этом году

Цены на новогодние елки в этом году почти не изменились по сравнению с прошлым годом. Хвойные деревья стоят от 210 до 250 гривен, а ель и пихта - от 240 до 280 гривен. Елки в контейнерах обойдутся дороже - от 500 гривен, в зависимости от размера.

"Немного дороже елки продают в малоресурсных регионах Востока и Юга, а также вблизи крупных городов - Днепра, Одессы, Николаева. Самые доступные цены - в лесистых районах Севера и Полесья: Волынь, Ровно, Житомир, Чернигов", - сообщили в ГП "Лесы Украины".

Новогодние праздники Штрафы
