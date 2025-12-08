Штраф за ялинку: українцям нагадали, скільки "світить" за незаконний зруб дерева

В Україні незаконний зруб ялинок карається штрафом. Його розмір залежить від діаметра дерева та місця вирубки, а в передноворічний період суми покарання зростають втричі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДП "Ліси України" у Facebook .

Штрафи за нелегальні ялинки

Розмір штрафу залежить від діаметра дерева та місця вирубки:

до 10 см: 893 гривні, у заповідниках - 7,6 тисячі гривень;

10,1-14 см: 1,5 тисячі гривень, у заповідниках - 13,3 тисячі гривень;

14,1-18 см: понад 4 тисячі гривень, у заповідниках - 34,7 тисячі гривень.

У грудні та січні штрафи зростають втричі! Крім того, за істотну шкоду понад 30,2 тисячі гривень передбачено кримінальне покарання.

Як охороняють ялини в Україні

У Державному підприємстві "Ліси України" під новорічний сезон посилили охорону хвойних насаджень. На 2,7 тисяч га "ялинкових" плантацій росте понад 7,8 млн дерев, і їх оберігають 295 мобільних рейдових груп із майже 1000 осіб.

Виявлено 34 випадки незаконної рубки

Під час 385 рейдів правоохоронці виявили 34 випадки незаконної вирубки ялин та сосен. Складено 28 адміністративних протоколів на суму понад 14 тисяч гривень. Найбільше порушень зафіксовано у Харківській, Волинській та Полтавській областях.

На що звертати увагу при купівлі

У компанії радять при покупці перевіряти бирку або клейку стрічку на ялинках. Через сервіс open.ukrforest.com покупець може дізнатись, у якому саме лісництві зрубали ялинку та чи є вона законною.

Якщо помітили дерева без маркування - повідомляйте органи влади. Це допомагає захистити ліси та підтримати законну торгівлю.