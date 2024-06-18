Штраф до 300 злотых. За какие нарушения на электросамокате наказывают в Польше

Где можно ездить электросамокатом

Согласно правилам, при отсутствии велосипедной дорожки, пешеходной или велосипедной дорожки, водитель электросамоката обязан двигаться по дороге, по которой транспортные средства двигаются со скоростью не более 30 км/ч.

Движение по пешеходной дороге на электросамокате разрешается, если пешеходная дорога расположена вблизи дороги, по которой двигаются транспортные средства со скоростью более 30 км/ч, и на этом участке нет велосипедной дорожки, пешеходно-велосипедной дорожки или пешеходной полосы.

Кроме того, водитель электросамоката, двигающийся по пешеходной и велосипедной дорожке, должен быть особенно внимательным и уступать дорогу пешеходам.

В правилах дорожного движения нет обязанности носить шлем при езде на электросамокате.

Что запрещается водителю электросамоката

Польское законодательство запрещает:

перевозку другого человека, животного или груза

буксировку транспорта

движение по дороге, за исключением велосипедной полосы, велосипедного перехода или движение по дороге, на которой транспортные средства двигаются со скоростью не выше 30 км/ч и на которой нет велосипедной и пешеходной дорожки или велосипедной полосы

движение по дороге рядом с другим участником дорожного движения, кроме случаев, когда это не препятствует движению других участников дорожного движения или иным образом не угрожает безопасности дорожного движения

вождения, по крайней мере, без одной руки на руле и без ног на подножках или педалях

Какой штраф за нарушение ПДД

Если водитель ехал электросамокатом по тротуару или по пешеходной дороге - штраф 200 злотых.

Если водитель не дал дорогу пешеходам, и при этом двигался по тротуару, по пешеходной дороге или по дороге для велосипедистов - штраф 300 злотых. Такая же сумма предусмотрена, если водитель двигался по этим зонам с большей скоростью, чем скорость пешехода.

Если водитель будет управлять одной рукой, или без них, а также ноги не будут на педалях или подножках - штраф 50 злотых.

Нарушение водителем электросамоката запрета цепляться за транспортные средства - штраф 100 злотых.

Буксировка электросамоката позади транспортного средства - штраф 300 злотых.

Какие штрафы предусмотрены в Украине

В Украине также действуют наказания и штрафы для водителей электросамокатов: