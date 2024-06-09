Ездите в такси с непристегнутым ремнем безопасности? Вот какой штраф за это "светит"

Штраф за непристегнутый ремень безопасности является одним из самых распространенных среди украинских водителей. Правила дорожного движения обязывают пассажиров также пристегиваться. Но кто в случае этого нарушения должен платить этот штраф - водитель или пассажир?

РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить, если пассажир в такси едет с непристегнутым поясом безопасности и на кого выпишут штраф.

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Какой штраф за непристегнутый ремень безопасности в такси

Штраф платит водитель или пассажир

Какое наказание, кроме штрафа, может быть наложено

Какой штраф за непристегнутый ремень безопасности в такси

ПДД обязывают использовать ремень безопасности при движении транспорта. Перед началом движения водитель должен убедиться, что пассажиры соблюдают это правило. Если пассажир отказывается пристегиваться, таксист имеет право ему отказать в поездке.

На практике нередко водители не заставляют пассажиров пристегиваться в авто. В большинстве случаев камеры на дорогах фиксируют нарушение именно водителей, поскольку их на первом сиденье лучше видны.

Но в ряде случаев правоохранители могут обнаружить, что пассажир такси непристегнут во время движения и выписать штраф за это. Его размер становит 510 гривен.