Ездите в такси с непристегнутым ремнем безопасности? Вот какой штраф за это "светит"
Штраф за непристегнутый ремень безопасности является одним из самых распространенных среди украинских водителей. Правила дорожного движения обязывают пассажиров также пристегиваться. Но кто в случае этого нарушения должен платить этот штраф - водитель или пассажир?
РБК-Украина рассказывает, сколько придется заплатить, если пассажир в такси едет с непристегнутым поясом безопасности и на кого выпишут штраф.
Содержание
Какой штраф за непристегнутый ремень безопасности в такси
Штраф платит водитель или пассажир
Какое наказание, кроме штрафа, может быть наложено
Какой штраф за непристегнутый ремень безопасности в такси
ПДД обязывают использовать ремень безопасности при движении транспорта. Перед началом движения водитель должен убедиться, что пассажиры соблюдают это правило. Если пассажир отказывается пристегиваться, таксист имеет право ему отказать в поездке.
На практике нередко водители не заставляют пассажиров пристегиваться в авто. В большинстве случаев камеры на дорогах фиксируют нарушение именно водителей, поскольку их на первом сиденье лучше видны.
Но в ряде случаев правоохранители могут обнаружить, что пассажир такси непристегнут во время движения и выписать штраф за это. Его размер становит 510 гривен.
Штраф платит водитель или пассажир
Статья 121 ч. 5 КУоАП предусматривает наложение штрафа на пассажира за такое нарушение. Но водителя также могут признать виновным, поскольку именно он отвечает за безопасную поездку. Поэтому заплатить по 510 гривен могут оба.
Заплатить штраф следует в течение 15 суток с момента его получения. А если это сделать в первые 10 дней, получите скидку 50%. Но условия льготной оплаты распространяются только на нарушения, зафиксированные камерами, но не действуют на протоколы, выписанные полицейскими.
Добавим также, что если не оплатить штраф, дело передадут исполнителям, а они могут ввести запрет на выезд за границу или наложить арест на транспортное средство или другое имущество.
Какое наказание, кроме штрафа, может быть наложено
Если автомобиль с непристегнутыми пассажирами попадет в аварию, то водителю грозит следующее наказание:
- если пассажиры получили травмы средней тяжести, то наложат штраф до 500 не облагаемых налогом минимумов или ограничение свободы на 3 года. Водителя также могут арестовать на 6 месяцев
- если пассажиры получили серьезные травмы или один человек погиб, то водителю "светит" до 8 лет ограничения свободы. Также его могут лишить водительских прав на 3 года
- если в результате ДТП погибли несколько человек, то водителю грозит до 10 лет заключения
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При подготовке публикации использовали материалы: КУ об административных правонарушениях, ПДД, УкрТрансПарк.