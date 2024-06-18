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Штраф до 300 злотих. За які порушення на електросамокаті карають у Польщі

За які порушення доведеться заплатити (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Польське законодавство чітко регламентує правила їзди на електросамокатах. При їх порушенні передбачені чималі штрафи, про які варто знати українським біженцям.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Yanosik.pl.

Де можна їздити електросамокатом

Згідно з правилами, якщо нема велосипедної чи пішохідної доріжки, або велосипедної смуги, водій електросамоката зобов’язаний рухатися дорогою, по якій транспортні засоби рухаються зі швидкістю не більше 30 км/год, 

Рух пішохідною дорогою на електросамокаті дозволяється, якщо вона розташована поблизу дороги, по якій рухаються транспортні засоби зі швидкістю понад 30 км/год, і на цій ділянці немає велосипедної доріжки, пішохідно-велосипедної доріжки чи пішохідної смуги. 

Крім того, водій електросамоката, який рухається пішохідною та велосипедною доріжкою, має бути особливо уважним і поступатися дорогою пішоходам.

У правилах дорожнього руху немає вимоги носити шолом під час їзди на електросамокаті.

Що забороняється водію електросамоката

Польське законодавство забороняє:

  • перевезення іншої людини, тварини або вантажу
  • буксирування транспорту
  • рух дорогою, за винятком велосипедної смуги, велосипедного переходу або рух дорогою, на якій транспортні засоби рухаються зі швидкістю не вище 30 км/год і на якій немає велосипедної доріжки, пішохідної та велосипедної доріжки чи велосипедної смуги
  • рух дорогою поруч з іншим учасником дорожнього руху, крім випадків, коли це не перешкоджає руху інших учасників дорожнього руху чи іншим чином не загрожує безпеці дорожнього руху
  • водіння принаймні без однієї руки на кермі та без ніг на підніжках або педалях

Який штраф за порушення правил дорожнього руху

Якщо водій їхав електросамокатом по тротуару або пішохідною дорогою - штраф 200 злотих.

Якщо водій не дав дорогу пішоходам, і при цьому рухався по тротуару, пішохідною дорогою або дорогою для велосипедистів  - штраф 300 злотих. Така ж сума передбачена, якщо водій рухався по цих зонах з більшою швидкістю, ніж швидкість пішохода.

Якщо водій кермуватиме однією рукою, або й без них, а також ноги не будуть на педалях чи підніжках - штраф 50 злотих.

Порушення водієм електросамоката заборони чіплятися за транспортні засоби - штраф 100 злотих.

Буксирування електросамоката позаду транспортного засобу - штраф 300 злотих.

Які штрафи передбачені в Україні

В Україні діють такі покарання та штрафи для водіїв електросамокатів:

  • рух електросамокатом по тротуару - 850 гривень
  • кермування електросамокатом в нетверезому стані - 17 000 гривень
  • крадіжка моноколеса чи самоката - від 3 до 5 років обмеження чи позбавлення волі
  • крадіжка, здійснена групою осіб - від 5 до 8 років обмеження чи позбавлення волі
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