Штраф до 300 злотих. За які порушення на електросамокаті карають у Польщі

Польське законодавство чітко регламентує правила їзди на електросамокатах. При їх порушенні передбачені чималі штрафи, про які варто знати українським біженцям.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Yanosik.pl.
Згідно з правилами, якщо нема велосипедної чи пішохідної доріжки, або велосипедної смуги, водій електросамоката зобов’язаний рухатися дорогою, по якій транспортні засоби рухаються зі швидкістю не більше 30 км/год,
Рух пішохідною дорогою на електросамокаті дозволяється, якщо вона розташована поблизу дороги, по якій рухаються транспортні засоби зі швидкістю понад 30 км/год, і на цій ділянці немає велосипедної доріжки, пішохідно-велосипедної доріжки чи пішохідної смуги.
Крім того, водій електросамоката, який рухається пішохідною та велосипедною доріжкою, має бути особливо уважним і поступатися дорогою пішоходам.
У правилах дорожнього руху немає вимоги носити шолом під час їзди на електросамокаті.
Польське законодавство забороняє:
Якщо водій їхав електросамокатом по тротуару або пішохідною дорогою - штраф 200 злотих.
Якщо водій не дав дорогу пішоходам, і при цьому рухався по тротуару, пішохідною дорогою або дорогою для велосипедистів - штраф 300 злотих. Така ж сума передбачена, якщо водій рухався по цих зонах з більшою швидкістю, ніж швидкість пішохода.
Якщо водій кермуватиме однією рукою, або й без них, а також ноги не будуть на педалях чи підніжках - штраф 50 злотих.
Порушення водієм електросамоката заборони чіплятися за транспортні засоби - штраф 100 злотих.
Буксирування електросамоката позаду транспортного засобу - штраф 300 злотих.
В Україні діють такі покарання та штрафи для водіїв електросамокатів:
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