За что могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов: основные нарушения и штрафы

В последние годы особую популярность в Украине приобрели велосипеды и самокаты как способ передвижения. Для этих участников дорожного движения есть свои правила и штрафы за их невыполнение.

РБК-Украина собрало главные нарушения и штрафы для велосипедов и самокатов.

Штрафы за нарушение на велосипедах

Нарушение правил дорожного движения велосипедистами (в том числе и лицами, управляющими гужевым транспортом, и погонщиками животных) составляет наказание в виде штрафа в размере 340 гривен.

Если велосипедист находится в состоянии опьянения, размер наказания составляет 680 гривен.

Если нарушение ПДД привело к созданию аварийной ситуации, сумма штрафа составит 850 гривен или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Штраф за повторное нарушение ПДД велосипедистом составляет 850 гривен.

Правила для электросамокатов

17 марта 2023 года Владимир Зеленский подписал законопроект №8172, ограничивающий скоростные режимы для электросамокатов

В соответствии с ним легкое персональное электрическое транспортное средство - это транспорт с одним, двумя, тремя или четырьмя колесами, оснащенный электромотором мощностью до 1 000 Вт и может развивать скорость до 25 км/ч.

А низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство - это транспорт с одним или несколькими электромоторами, максимальная скорость которого не превышает 50 км/ч, а снаряженная масса не превышает 600 килограммов.

Поскольку электросамокаты признают транспортными средствами, движение тротуарами запрещено. Для водителей электросамокатов существуют также следующие правила:

ехать как можно правее проезжей частью

не ездить в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

использовать светоотражающие элементы

не перевозить пассажиров, если этого не предполагают габариты транспорта

во время движения использовать средства безопасности и ездить в шлеме

не нарушать общие ПДД для всех водителей

Возрастных ограничений для управления электросамокатом нет.

Штрафы для водителей электросамокатов

В Украине действуют следующие наказания и штрафы для водителей электросамокатов:

движение электросамокатом по тротуару или велосипедной дорожке - 850 гривен

управление электросамокатом в нетрезвом состоянии - 17 000 гривен

воровство моноколеса или самоката - от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы

кража, совершенная группой лиц - от пяти до восьми лет ограничения или лишения свободы

Если водитель электросамоката собьет или покалечит пешехода, наказание за это определяет суд. Это может быть штраф. Однако если пострадавший получит телесные повреждения, то водителя электросамоката могут приговорить и к лишению свободы.

Однако транспортный аналитик Александр Гречко считает, что за нарушение наказывают не в достаточном объеме.

"Дети до 14 лет могут ездить на велосипедах/самокатах по тротуарам. Все, кто постарше, должны пользоваться дорогами или велодорожками. Но часто на тротуарах ездят и велосипеды, и самокаты, которые довольно быстро едут и подвергают опасности пешеходов", - приводит пример эксперт.

Он отмечает, что это вопрос контроля, потому что таких водителей никто массово не штрафует, поэтому они ездят, как вздумается.

Есть ли развитая инфраструктура для таких видов транспорта

По мнению Александра Гречко, в Киеве существует единственный маршрут для велосипедов и самокатов, но его не ввели в эксплуатацию.

"Есть велодорожки в центре города, которые на самом деле тоже не дают хорошего эффекта, потому что до этого центра тоже нужно как-то добраться. Это удобно, если там арендовать велосипед или самокат, но из спальных районов туда еще нужно попытаться доехать", - считает эксперт.

Другая проблема - парковки на велодорожках там, где они есть. Таким образом, водители блокируют движение велосипедистам, создавая общие проблемы для использования этого вида транспорта.

Чтобы улучшить ситуацию, маршруты для велосипедов и самокатов нужно делать связными и длинными, отмечает эксперт.