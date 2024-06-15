Как получить выплаты при рождении ребенка в Польше: 5 финансовых программ

Только в 2022 году в Польше родилось 14,6 тысячи украинских детей. Наши граждане могут претендовать на ряд социальных выплат при появлении ребенка. Сумма пособия зависит от финансовой программы.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Ua-Pl.info рассказывает о том, как получить выплаты при рождении ребенка в Польше.

Одноразовое пособие в размере 1000 злотых

Если доход семьи на одного человека не превышает 1922,00 злотых, семья имеет право на выплаты от государства по программе Zasiłek macierzyński. Их реализует Министерство семьи, труда и социальной политики (Ministerstwo Rodziny, Pracy и Polityki Społecznej).

Кто из украинцев может претендовать на такую выплату:

украинские мигранты из PESEL UKR (идентификационным номером)

владельцы польских Kart pobytu

лица со статусом долгосрочного резидента ЕС

украинцы с польским гражданством

Выплаты украинцам начисляют по этой программе исключительно если они официально трудоустроены и платят взносы на обязательное или добровольное медицинское страхование на случай болезни во время работы в Польше.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

Ежемесячная выплата для нетрудоустроенных

Это же Министерство гарантирует выплаты семьям при рождении ребенка, если родители не трудоустроены (они студенты или имеют другой статус).

Для получения выплаты по программе Kosiniakowe необходимо предоставить заявление в течение трех месяцев после рождения ребенка. Если позже, то начисления начнутся с месяца подачи заявления.

Выплата в размере 1000 злотых дают в течение:

52 недели - при рождении одного ребенка или взятии под опеку одного ребенка

65 недель - при рождении (усыновлении/опеке) двойни

67 недель - при рождении (усыновленные/взятие под опеку) тройни

69 недель - при рождении (усыновлении/взятии под опеку) четырех детей

71 неделя - при рождении (усыновлении/взятии под опеку) пятерых и более детей

Выплаты для отдельных категорий мигрантов

На выплаты по программе Becikowe могут претендовать следующие категории украинских беженцев:

прибывшие в страну беженцы после 24 февраля 2022 года и которые имеют статус PESEL UKR

лица без статуса UKR, но если они имеют разрешение на временное проживание в Польше, в связи с выполнением работы по специальности, требующей высокой квалификации (Blue Card), или при предъявлении документа, дающего право на проживание и работу в Польши

Условия выплаты:

помощь оказывается, если доход семьи на одного человека в семье не превышает 1922 злотых

женщина должна находиться под медицинским контролем в Польше не позднее чем с 10-й недели беременности вплоть до родов

одноразовая выплата в размере 1 000 злотых на ребенка предоставляется, если заявление подали в течение 12 месяцев с даты рождения

Украинцы в Польше могут претендовать на выплаты при рождении ребенка (фото: Freepik)

Помощь малообеспеченным семьям

Программа Zasiłek rodzinny оказывает помощь семьям с низким доходом. На эти выплаты могут претендовать украинцы, если:

их доход меньше 674 злотых на одного человека в семье

или не больше 764 злотых на одного человека в семьях, которые воспитывают детей с инвалидностью

Какой размер ежемесячного пособия - 95,00 злотых за ребенка до 5 лет (124,00 злотых за ребенка от 5 лет до 18 лет и 135,00 злотых за ребенка от 18 лет до 24 лет).

Помощь по программе 800+

Заведение социального страхования (ZUS) гарантирует помощь родителям при рождении ребенка. На ее получение имеют право прибывшие в Польшу беженцы из Украины после 24 февраля 2022 года. Для начисления выплат необходимо своевременно подать заявку.

Помощь "800+" выплачивается ежемесячно в размере 800 злотых на одного ребенка. Сумму могут уменьшить, если ребенок родился в месяце, когда начисляется пособие.