Шторм виніс міну на берег Одеської області, її знищили військові (відео)
На узбережжя Одеської області винесло морську якірну міну. Військові вивезли та знешкодили боєприпас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
На одному з піщаних пляжів було виявлено вибухонебезпечний предмет.
Пляж системно патрулюється і відпочивальників не було. Небезпечну знахідку знешкоджено фахівцями підривної команди ВМС ЗСУ. Після вивезення в безпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни.
"Цей факт ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод і узбережжя", - повідомляють в командуванні.
Нагадаємо, після штормових вітрів на березі Чорного моря можуть з'явитися морські міни. Тож морський берег є небезпечним для прогулянок.
Раніше українські військові знищили дві морські міни на узбережжі Чорного моря біля Одеси.
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