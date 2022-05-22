Військові попереджають. Шторм може викинути міни на узбережжя Чорного моря
Фото: замінування (gettyimages)
Після штормових вітрів на березі Чорного моря можуть з'явитися морські міни. Тож морський берег є небезпечним для прогулянок.
Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Нагадуємо про небезпеку відвідування узбережжя - після штормових вітрів імовірний викід морських мін. І традиційно - не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Війна триває навіть у неділю", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові знищили дві морські міни на узбережжі Чорного моря біля Одеси.
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