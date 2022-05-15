В Одеській області українські військові знищили кілька морських мін, - ОВА

Українські військові знищили дві морські міни на узбережжі Чорного моря біля Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Також він нагадав, що гуляти Одеськими пляжами, купатися в Чорному морі, гуляти на Чорноморському узбережжі зараз небезпечно, оскільки Росія продовжує розміщувати морські міни.

"Дві морські міни, виявлені на Чорноморському узбережжі, знищені фахівцями ВМС ЗС України", - розповів Братчук.

Нагадаємо, про знищення морських мін одеситів попереджали ще вранці 15 травня. Тоді стало відомо, що до одеського узбережжя прибило ворожу морську міну біля одного з пляжів області.

Також ми писали, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Цивільним заборонили ходити по піску.

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