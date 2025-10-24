НБУ поднял курс доллара до 42 гривен впервые с начала года

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 27 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9969 гривен за 1 доллар (+0,0999 грн).

Выше курс был только 29 января 2025 года - 42,0195 грн/доллар.



Официальный курс евро составит 48,7668 гривен за 1 евро (+0,2166 грн).



На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 42,04-42,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



На наличном рынке доллар вырос до 42,15 гривен, евро до 49,10 гривен.