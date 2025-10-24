ua en ru
НБУ поднял курс доллара до 42 гривен впервые с начала года

Украина, Пятница 24 октября 2025 15:33
НБУ поднял курс доллара до 42 гривен впервые с начала года Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до максимума с конца января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,9969 гривен за 1 доллар (+0,0999 грн).

Выше курс был только 29 января 2025 года - 42,0195 грн/доллар.
Официальный курс евро составит 48,7668 гривен за 1 евро (+0,2166 грн).
На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 42,04-42,07 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
На наличном рынке доллар вырос до 42,15 гривен, евро до 49,10 гривен.

Комментарий НБУ

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сообщил о дискуссиях с МВФ в рамках обсуждения старой и новой программы с фондом.

Отвечая на вопрос о давлении фонда для более активной девальвации гривны, Пышный сказал, что окончательное решение остается с Национальным банком.

