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Россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях, - ЦНС

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Суббота 15 апреля 2023 14:58
Россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях, - ЦНС Иллюстративное фото: россияне планируют мобилизовать коллаборантов на оккупированных территориях (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций на временных захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Сообщается, что так называемые "районные администрации" россиян на оккупированных территориях получили указание передать списки владельцев российских паспортов в местные "военнокоматы". Указание разослало Министерство обороны РФ и дало срок его выполнения до 18 апреля.

Отмечается, что списки нужно подать в электронном формате, а также собрать копии документов всех работников оккупационных администраций и передать местным "военкоматам".

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал закон о вводе электронных повесток в России.

Британская разведка считает, что таким образом РФ может готовиться к длительной войне против Украины.

Кроме того, в Силах обороны сообщалось, что РФ начала мобилизовать в Вооруженные силы заключенных.

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