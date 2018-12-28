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У штабі ООС повідомили подробиці про взятого у полон бойовика

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 11:23
У штабі ООС повідомили подробиці про взятого у полон бойовика
Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Взятий у полон бойовик виявився екс-співробітником МВС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вчора, 27 грудня 2018 року, українські військові взяли у полон проросійського бойовика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

"27 грудня військовослужбовці однієї з механізованих бригад зі складу об'єднаних сил, в ході виконання бойових завдань на лінії зіткнення, взяли в полон учасника НЗФ. Наразі полонений та його особиста зброя передані співробітникам Служби безпеки України зі складу об'єднаних сил. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затриманим виявився 35-річний екс-співробітник органів Міністерства внутрішніх справ, мешканець окупованої Горлівки. Повідомляється, що чоловік до 2016 року проходив службу у незаконних військових формуваннях, а після поранення був комісований за станом здоров’я, а у листопаді 2018 року знову був призваний за мобілізацією окупаційною владою.

У штабі ООС повідомили подробиці про взятого у полон бойовика

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі проросійські бойовики 8 разів обстрілювали позиції українських військ, поранено одного військового

Як писало РБК-Україна, з 29 грудня на Донбасі буде запроваджено перемир'я у зв'язку з новорічними і різдвяними святами.

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