На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українські військові взяли в полон проросійського бойовика

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 27 грудня російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню, зафіксовано 3 випадки застосування забороненого мінськими угодами озброєння, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

З мінометів калібру 82 мм бойовики обстрілювали позиції ЗСУ поблизу селища Кримське на луганському напрямку, в районі селища Піски - на донецькому напрямку та з мінометів калібру 120 мм - в районі населеного пункту Гнутове на маріупольському.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі селища Новозванівка на попаснянському напрямку, поблизу міста Авдіївка та населеного пункту Березове на Донецькому напрямку, в районі населених пунктів Пищевик, Водяне", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 27 грудня одного окупанта було знищено та двох поранено, одного представника незаконних збройних формувань взято в полон.

"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Новотошківське, що на луганському напрямку та поблизу населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, тристороння контактна група підтвердила домовленість про запровадження з 29 грудня чергового перемир'я на Донбасі у зв'язку з новорічними і різдвяними святами.