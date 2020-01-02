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В Золотому на ділянках розведення бойовики встановили камеру, - ОБСЄ

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 06:12
В Золотому на ділянках розведення бойовики встановили камеру, - ОБСЄ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також спостерігачі помітили встановлену антену

На ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру та антену, встановлені бойовиками. Про це говориться у звіті СММ ОБСЄ в Україні.

Камеру та антену виявлено біля блокпоста окупаційних збройних формувань. Техніку почепили на електроопорі.

"У межах ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська) члени патруля місії вперше бачили спрямовану на північ камеру й антену, встановлені на опорі лінії електропередачі приблизно за 150 м на північний схід від блокпоста збройних формувань", - вказано у звіті.

СММ також зафіксувала на південному краї ділянки розведення трьох членів збройних формувань РФ, які носили нарукавні пов’язки СЦКК. На ділянці розведення у Станиці Луганській також виявили бойовиків із такими пов'язками.

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК заявила про обмеження бойовиками свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ на Донбасі. Це порушує роботу ОБСЄ, оскільки мандат СММ передбачає вільний і захищений доступ представників по всій території України.

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