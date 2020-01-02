На Донбасі з початку доби дотримується режим "тиші"

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

А минулої доби зафіксовано три обстріли, один військовий поранений

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби четверга, 2 січня, не зафіксовано жодного обстрілу. Про це передає прес-центр ООС.

Однак минулої доби, 1 січня, збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - зазначили в ООС.

Внаслідок обстрілів вчора, 1 січня, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру та антену, встановлені бойовиками біля блокпоста. Техніку почепили на електроопорі.