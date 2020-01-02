ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі з початку доби дотримується режим "тиші"

Новини » Суспільство     02.01.2020 - 07:18
На Донбасі з початку доби дотримується режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

А минулої доби зафіксовано три обстріли, один військовий поранений

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил від початку доби четверга, 2 січня, не зафіксовано жодного обстрілу. Про це передає прес-центр ООС.

Однак минулої доби, 1 січня, збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 3 рази. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Усі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - зазначили в ООС.

Внаслідок обстрілів вчора, 1 січня, один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

На Донбасі з початку доби дотримується режим &quot;тиші&quot;

Нагадаємо, на ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого на Донбасі спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували камеру та антену, встановлені бойовиками біля блокпоста. Техніку почепили на електроопорі.

Бойовики на Донбасі ще не проявляли активності в новому році На Донбасі снайпери поранили одного українського військового
Новини України Донбасрежим прекращения огняООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся