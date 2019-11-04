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Штаб заявляє про підготовку провокації в районі Петрівського

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 08:16
Штаб заявляє про підготовку провокації в районі Петрівського
Ілюстративне фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

Раніше бойовики на Донбасі заявили про готовність до розведення з 4 листопада

Інформація про готовність проросійських бойовиків на Донбасі 4 листопада почати неузгоджене розведення сил в Петрівському Донецької області є провокацією. Про це йдеться в повідомленні української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню і стабілізації лінії розмежування (СЦКК) на сторінці штабу ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора в ряді ЗМІ з'явилася інформація про готовність окупаційної влади 4 листопада почати розведення сил в Петрівському і запуск сигнальної ракети о 12:00. У штабі підкреслюють, що це є "нічим іншим як черговою провокацією".

Штаб заявляє про підготовку провокації в районі Петрівського

"Видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань у форматі Тристоронньої контактної групи по встановленню сталого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що згідно з даними звіту місії ОБСЄ від 31.10.2019, останнім порушення режиму припинення вогню в межах ділянки "Петрівське" було зафіксовано 30 жовтня. Умовою початку розведення сил є верифікація ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил в Петрівському розпочнеться 4 листопада.

Однак у зв'язку з останніми обстрілами українська сторона може переглянути терміни розведення сил в Петрівському.

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Новини України ДонецькДонбасбойовикиРозведення сил
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