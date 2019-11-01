Загороднюк: терміни розведення в Петрівському можуть переглянути

Фото: Андрій Загороднюк (УНІАН)

Останні обстріли в Петрівському зафіксували 30 жовтня

Українська сторона може переглянути терміни розведення сил в Петрівському Донецької області після нещодавніх обстрілів. Про це на брифінгу заявив міністр оборони Андрій Загороднюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, міністр підтвердив інформацію про те, що 30 жовтня були зафіксовані обстріл в районі розведення сил в Петрівському.

"Справді, обстріли були (в Петрівському, - ред.), тому ми очікуємо перегляд дати. Повинно бути 7 днів без обстрілів", - зазначив Загороднюк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил в Петрівському розпочнеться 4 листопада.

Відзначимо, російська сторона розраховує на швидкий темп розведення сил на узгоджених ділянках на Донбасі.

"Якщо все вийде в Золотому, потрібно відразу приступити до аналогічних процедур в Петрівському. Після чого, не втрачаючи темпу, почати підготовку до нормандського саміту", - заявив помічник російського президента Владислав Сурков.

Сьогодні стало відомо, що розведення сил в Золотому Луганської області практично завершено.