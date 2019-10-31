ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський назвав дату розведення сил в Петрівському

Новини » Політика     31.10.2019 - 11:40
Зеленський назвав дату розведення сил в Петрівському
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Розведення сил в Петрівському розпочнеться 4 листопада

Розведення сил в Петрівському Донецької області розпочнеться 4 листопада. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, на цього тижня Україна почала розведення сил в Золотому Луганської області.

"Ми зі свого боку почали розведення, якщо все буде безпечно і в Петрівському протягом тижня з 4 листопада ми повинні почати розведення", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тристороння контактна група в Мінську погодила дату розведення в Петрівському. У той же час сама конкретна дата не називалася.

Цього тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала шість пострілів із стрілецької зброї і один вибух біля ділянки розведення сил в районі Петрівського. Відзначимо, умовою початку розведення сил є дотримання режиму тиші протягом семи днів.

Як заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, українська сторона очікує від Росії виконання мирних угод, щоб провести розведення сил в Золотому і Петрівському.

Генсек НАТО закликав Росію вивести війська з України
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся