Зеленський назвав дату розведення сил в Петрівському

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Розведення сил в Петрівському розпочнеться 4 листопада

Розведення сил в Петрівському Донецької області розпочнеться 4 листопада. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, на цього тижня Україна почала розведення сил в Золотому Луганської області.

"Ми зі свого боку почали розведення, якщо все буде безпечно і в Петрівському протягом тижня з 4 листопада ми повинні почати розведення", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тристороння контактна група в Мінську погодила дату розведення в Петрівському. У той же час сама конкретна дата не називалася.

Цього тижня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала шість пострілів із стрілецької зброї і один вибух біля ділянки розведення сил в районі Петрівського. Відзначимо, умовою початку розведення сил є дотримання режиму тиші протягом семи днів.

Як заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, українська сторона очікує від Росії виконання мирних угод, щоб провести розведення сил в Золотому і Петрівському.