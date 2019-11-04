На Донбасі внаслідок обстрілів поранений один військовий ООС

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі протягом минулої доби, 3 листопада, внаслідок обстрілів з боку бойовиків один військовий зі складу операції Об'єднаних сил дістав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 4 обстріли: біля Пісків і Пищевика - з РПГ та великокаліберних кулеметів; неподалік Водяного - з гранатометів різних систем; біля Павлополя - зі стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 10 ворожих обстрілів:

неподалік Новолуганського - зі стрілецької зброї та станкових протитанкових і автоматичних гранатометів;

поблизу Хутора Вільного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Золотого (поза межами ділянки розведення) - з великокаліберних кулеметів;

тричі біля Луганського - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

поблизу Зайцевого - з СПГ, стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

неподалік Південного - з великокаліберних кулеметів та ручних і станкових протитанкових гранатометів;

біля Новозванівки - з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 3 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм обстріляли наші позиції неподалік Новолуганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за даними ООН, в Україні на шостому році бойових дій на Донбасі кількість жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі і становить 3 330 убитих.