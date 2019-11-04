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Штаб заявляет о подготовке провокации в районе Петровского

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 08:16
Штаб заявляет о подготовке провокации в районе Петровского
Иллюстративное фото (flickr.com/photos/osce_smmu)

Ранее боевики на Донбассе заявили о готовности к разведению с 4 ноября

Информация о готовности пророссийских боевиков на Донбассе 4 ноября начать несогласованное разведение сил в Петровском Донецкой области является провокацией. Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) на странице штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера в ряде СМИ появилась информация о готовности оккупационных властей 4 ноября начать разведение сил в Петровском и запуске сигнальной ракеты в 12:00. В штабе подчеркивают, что это является "ничем иным как очередной провокацией".

Штаб заявляет о подготовке провокации в районе Петровского

"Выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных квазиобразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что согласно данным отчета миссии ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня в пределах участка "Петровское" было зафиксировано 30 октября. Условием начала разведения сил является верификация ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском начнется 4 ноября.

Однако в связи с последними обстрелами украинская сторона может пересмотреть сроки разведения сил в Петровском.

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