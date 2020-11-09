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Штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США

Вашингтон, Понеділок 09 листопада 2020 06:19
Штаб Трампа прокоментував звинувачення в організації протестів у США
Фото: протести в Нью-Йорку (twitter.com/nypdnews)
Автор: Артур Родивилов

Радник передвиборчої кампанії республіканця Дональда Трампа Джейсон Міллер заперечив причетність його штабу до організації мітингів за перерахунок голосів на президентських виборах. Він назвав це "стовідсотковою" брехнею.

Про це він заявив в Twitter.

Раніше один з кореспондентів телеканалу CNN у своїх сторінках в соцмережах заявив, що зять президента і його старший радник Джаред Кушнер, а також особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані планували організувати виступи республіканців за перерахунок голосів.

"Це стовідсоткова брехня. У цьому немає абсолютно жодної правди", - заявив Міллер.

Міллер також додав, що у Республіканської партії немає жодного "поділу" щодо підсумків виборів глави держави.

Нагадаємо, в США на тлі підрахунків голосів на виборах президента почалися протести. На вулиці почали виходити люди з вимогами, щоб влада "підраховувала кожен голос" і зупинила застосування сили поліцейськими.

Також РБК-Україна писало, що у Нью-Йорку в ході протестів затримали щонайменше 20 демонстрантів.

Крім цього повідомлялося, що в Портленді ввели Національну гвардію.

Зазначимо, зараз у США завершується підрахунок голосів на виборах президента. Найбільше зараз голосів за Байдена. Він вже оголосив себе переможцем.

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