"Порахуйте кожен голос": поліція почала затримувати протестувальників в США

Фото: силовики в США (twitter.com/kscullinfox9)

На тлі підрахунків голосів на виборах президента США в країні почалися протести. Поліція почала заарештовувати протестувальників.

Про це повідомляє The Guardian.

Поліція затримує протестувальників в Міннеаполісі і Орегоні. Люди виходять на вулиці з вимогами, щоб влада "підраховувала кожен голос" і зупинила застосування сили поліцейськими.

У Портленді деяких людей взяли під варту.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53 — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) November 5, 2020

Активісти з різних груп, включаючи Black Lives Matter, групи кліматичної справедливості і групи із захисту прав іммігрантів, мирно марширують. Демонстрація була організована організацією Twin Cities for Justice 4 Jamar у співпраці з Національним альянсом проти расизму і політичного регресу.

У США триває підрахунок голосів на виборах президента.

За останніми даними, різниця між Дональдом Трампом і Джо Байденом становить 0,8% - близько 30 тисяч голосів, непорахованими залишаються ще 2% бюлетенів.

РБК-Україна писало, що агентство з кібербезпеки і інфраструктурної безпеки США поки не зафіксувало доказів іноземного втручання у вибори 2020. Проте агентство продовжує стежити за цим.