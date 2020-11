"Порахуйте кожен голос": поліція почала затримувати протестувальників в США

На тлі підрахунків голосів на виборах президента США в країні почалися протести. Поліція почала заарештовувати протестувальників.

Про це повідомляє The Guardian.

Поліція затримує протестувальників в Міннеаполісі і Орегоні. Люди виходять на вулиці з вимогами, щоб влада "підраховувала кожен голос" і зупинила застосування сили поліцейськими.

У Портленді деяких людей взяли під варту.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53