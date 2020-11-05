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У Нью-Йорку в ході протестів після виборів затримали понад 20 осіб

Нью-Йорк, Четвер 05 листопада 2020 09:18
У Нью-Йорку в ході протестів після виборів затримали понад 20 осіб
Фото: протести в Нью-Йорку (twitter.com/nypdnews)
Автор: Игорь Литвиненко

У Нью-Йорку правоохоронці затримали понад 20 учасників акцій протесту, які виникли після виборів президента США. Демонстранти влаштували підпали і вступили в зіткнення з поліцією.

Про це повідомили в департаменті поліції Нью-Йорка.

У поліції зазначили, що група людей почала розпалювати багаття, кидатися сміттям та яйцями. Також у деяких затриманих вилучили петарди, електрошокери та ножі.

"Ми заарештували понад 20 осіб, які намагалися захопити мирний протест, розпалюючи багаття, кидаючи сміття та яйця на Манхеттені. Подібні дії неприпустимі. Агітатори, які здійснюють ці дії, будуть арештовані", - повідомили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що в США на тлі підрахунків голосів на виборах президента почалися протести. На вулиці почали виходити люди з вимогами влади "підраховували кожен голос" і зупинили застосування сили поліцейськими.

Зазначимо, зараз у США завершується підрахунок голосів на виборах президента. Кандидат від демократів Джо Байден має невелику перевагу, хоча за минулу добу і Байден і Дональд Трамп скоротили розрив у ключових "хитких" штатах.

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