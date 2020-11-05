Протести в США: в Портленд увійшла Нацгвардія

Фото: нацгвардієць США (flickr.com/thenationalguard)

В Портленд (штат Орегон) ввели Національну гвардію США. У місті спалахнули протести після виборів президента США, затримані вже як мінімум 10 учасників протесту.

Про це повідомляє The New-York Times.

Напередодні сотні людей пройшли маршем по центру Портленда. Вони несли таблички з написами "Голосування завершено. Битва триває". Пізніше демонстранти зібралися на окремий мітинг "Вважайте кожен голос". Протестуючі побоюються, що діючий президент і кандидат Дональд Трамп, який програє в Орегоні, може перешкодити підрахунку голосів.

Група протестуючих пройшла через центр Портленда. Деякі з учасників маршу почали бити вікна і вітрини будинків. Правоохоронці почали переслідувати демонстрантів, які влаштували безлади. В результаті поліція затримала 10 осіб.

Нагадаємо, в США на тлі підрахунків голосів на виборах президента почалися протести. На вулиці почали виходити люди з вимогами, щоб влада "підраховували кожен голос" і зупинили застосування сили поліцейськими.

Раніше РБК-Україна писало, що в Нью-Йорку на акції протесту після виборів демонстранти влаштували безлади. Поліція затримала щонайменше 20 учасників протесту.

Відзначимо, зараз в США завершується підрахунок голосів на виборах президента. Кандидат від демократів Джо Байден має невелику перевагу, хоча за минулу добу і Байден і Дональд Трамп скоротили розрив в ключових "коливаються" штатах.