На Шрі-Ланці ввели комендантську годину

В результаті серії вибухів на Шрі-Ланці на всій території країни на найближчі 12 годин ввели комендантську годину. Про це повідомляє ланкійське видання ADAderana.

Дане рапоряжение підписав президент республіки.

Крім того, в аеропорту Коломбо Бандаранайке (Bandaranaike) посилили заходи безпеки. У зв'язку з цим всіх пасажирів просять прибувати в аеропорт не пізніше, ніж за 4 години до вильоту, щоб встигнути пройти перевірку на безпеку, яку будуть проводити ретельніше.

Зазначимо, аеропорт Бандаранайке міста Коломбо є головним аеропортом країни і єдиним міжнародним аеропортом острова Шрі-Ланка.

Passengers should report to Bandaranaike International Airport (BIA) four hours before flights - 21st April 2019 ! pic.twitter.com/kP675HdDPZ