ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Шрі-Ланці стався новий вибух

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 12:08
На Шрі-Ланці стався новий вибух
Фото: вибухи на Шрі-Ланці (twitter.com/aashikchin)

Новий вибух на Шрі-Ланці забрав життя двох людей

Сьомий за останні кілька годин вибух на Шрі-Ланці зафіксовано у Коломбо, в результаті нього загинули дві особи. Про це з посиланням на поліцію повідомляє AFP.

Повідомляється, що новий вибух стався в столиці Шрі-Ланки Коломбо біля зоопарку. За даними поліції, в результаті нього загинуло двоє людей. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня загинули понад 180 осіб. Всього з ранку пролунало сім вибухів, у тому числі в католицьких храмах і готелях. Обставини вибухів встановлюються. Джерела в службах безпеки уточнюють, що щонайменше в двох церквах вибуховий пристрій могли привести в дію терористи-смертники.

Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.

"За попередньою інформацією посольства України в Індії, серед загиблих громадян України немає. Інформація уточнюється", - повідомив дипломат.

На Шрі-Ланці сталася серія вибухів в церквах і готелях
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Шри-ЛанкаТерактВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся