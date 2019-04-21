На Шрі-Ланці стався новий вибух

Фото: вибухи на Шрі-Ланці (twitter.com/aashikchin)

Новий вибух на Шрі-Ланці забрав життя двох людей

Сьомий за останні кілька годин вибух на Шрі-Ланці зафіксовано у Коломбо, в результаті нього загинули дві особи. Про це з посиланням на поліцію повідомляє AFP.

Повідомляється, що новий вибух стався в столиці Шрі-Ланки Коломбо біля зоопарку. За даними поліції, в результаті нього загинуло двоє людей. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті серії вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня загинули понад 180 осіб. Всього з ранку пролунало сім вибухів, у тому числі в католицьких храмах і готелях. Обставини вибухів встановлюються. Джерела в службах безпеки уточнюють, що щонайменше в двох церквах вибуховий пристрій могли привести в дію терористи-смертники.

Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загиблих на Шрі-Ланці.

"За попередньою інформацією посольства України в Індії, серед загиблих громадян України немає. Інформація уточнюється", - повідомив дипломат.