Шредера планують вигнати з партії німецьких соціал-демократів: названо причину

Члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) готуються вигнати екс-канцлера Герхарда Шредера зі своїх лав за зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Видання зазначає, що процедуру вигнання Шредера вже розпочало відділення партії в Ганновері. Але остаточне рішення спеціальна комісія прийме тільки через кілька тижнів.

При цьому представник партії Крістоф Маттерн розповів, що вже складено 17 клопотань проти членства Шредера в СДПН.

Німецькі правознавці вважають, що існують значні перешкоди для рішення щодо вигнання екс-канцлера. У статуті СДПН сказано, що спеціальна комісія може заслухати питання про виключення будь-якої людини з партійних лав тільки в разі порушення нею статуту партії або основних положень, в результаті чого партії завдано істотної шкоди. Для цього потрібно довести, що людина завдає шкоди партії своїми діями.

При цьому сам Шредер може оскаржити рішення спецкомісії.