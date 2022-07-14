Шредера планують вигнати з партії німецьких соціал-демократів: названо причину
Члени Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) готуються вигнати екс-канцлера Герхарда Шредера зі своїх лав за зв'язки з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Видання зазначає, що процедуру вигнання Шредера вже розпочало відділення партії в Ганновері. Але остаточне рішення спеціальна комісія прийме тільки через кілька тижнів.
При цьому представник партії Крістоф Маттерн розповів, що вже складено 17 клопотань проти членства Шредера в СДПН.
Німецькі правознавці вважають, що існують значні перешкоди для рішення щодо вигнання екс-канцлера. У статуті СДПН сказано, що спеціальна комісія може заслухати питання про виключення будь-якої людини з партійних лав тільки в разі порушення нею статуту партії або основних положень, в результаті чого партії завдано істотної шкоди. Для цього потрібно довести, що людина завдає шкоди партії своїми діями.
При цьому сам Шредер може оскаржити рішення спецкомісії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Європарламент проголосував за введення санкцій проти Шредера.
Також ми писали, що Шредер у світлі війни Росії проти України не відмовився від можливості особистого спілкування з Путіним.
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