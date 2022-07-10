Екс-канцлер Німеччини Шредер вважає за потрібне продовжувати спілкування з Путіним

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер у світлі війни Росії проти України не збирається відмовлятися від можливості особистого спілкування з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повыдомляэ РБК-Україна з посиланням на DW .

Шредер наголосив, що не вірить у можливість вирішити конфлікт військовим шляхом.

"Долю солдатів та мирного населення в Україні можна полегшити лише за допомогою дипломатичного рішення", - заявив колишній канцлер.

Як зазначається, у перший день війни колишній глава уряду ФРН засудив вторгнення Росії в Україну.

"Війна та пов'язані з нею страждання людей в Україні мають бути припинені якнайшвидше. Це відповідальність російського уряду", - заявив Шредер.