Шредера планируют изгнать из партии немецких социал-демократов: названа причина

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) готовятся изгнать экс-канцлера Герхарда Шредера из своих рядов за связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Издание отмечает, что процедуру изгнания Шредера уже начало отделение партии в Ганновере. Но окончательное решение специальная комиссия примет только через несколько недель.

При этом представитель партии Кристоф Маттерн рассказал, что уже составлено 17 ходатайств против членства Шредера в СДПГ.

Немецкие правоведы считают, что существуют значительные препятствия для решения по изгнанию экс-канцлера. В уставе СДПГ сказано, что специальная комиссия может заслушать вопрос об исключении любого человека из партийных рядов только в случае нарушения им устава партии или основных положений, в результате чего партии нанесен существенный ущерб. Для этого нужно доказать, что человек наносит вред партии своими действиями.

При этом сам Шредер может обжаловать решение спецкомиссии.