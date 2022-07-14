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Шредера планируют изгнать из партии немецких социал-демократов: названа причина

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Четверг 14 июля 2022 22:45
Шредера планируют изгнать из партии немецких социал-демократов: названа причина Фото: Герхард Шредер, экс-канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) готовятся изгнать экс-канцлера Герхарда Шредера из своих рядов за связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Издание отмечает, что процедуру изгнания Шредера уже начало отделение партии в Ганновере. Но окончательное решение специальная комиссия примет только через несколько недель.

При этом представитель партии Кристоф Маттерн рассказал, что уже составлено 17 ходатайств против членства Шредера в СДПГ.

Немецкие правоведы считают, что существуют значительные препятствия для решения по изгнанию экс-канцлера. В уставе СДПГ сказано, что специальная комиссия может заслушать вопрос об исключении любого человека из партийных рядов только в случае нарушения им устава партии или основных положений, в результате чего партии нанесен существенный ущерб. Для этого нужно доказать, что человек наносит вред партии своими действиями.

При этом сам Шредер может обжаловать решение спецкомиссии.

Напомним, ранее стало известно, что Европарламент проголосовал за введение санкций против Шредера.

Также мы писали, что Шредер в свете войны России против Украины не отказался от возможности личного общения с Путиным.

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