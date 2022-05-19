Європарламент проголосував за санкції проти ексканцлера Німеччини Шредера
Європарламент проголосував за введення санкцій проти ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера (СДПН). Резолюцію із закликом до ЄС підтримала переважна більшість депутатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
У резолюції Європарламенту наголошується, що Шредер продовжує діяти в інтересах російських енергетичних компаній, таких як "Роснефть". У тексті також міститься заклик до країн ЄС розширити список осіб, що підпадають під обмеження, за рахунок європейських членів правління великих холдингів і політиків, які продовжують отримувати гроші з Росії.
Крім Шредера в документі згадуються колишні глави урядів, у тому числі Вольфганг Боул (Австрія) та Франсуа Фійон (Франція). Вони нещодавно звільнилися зі своїх постів у російських компаніях. Варто зазначити, що резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер.
Нагадаємо, раніше Герхард Шредер заявив, що не шкодує про свою позицію по відношенню до Росії, незважаючи на розв'язану Москвою війну в Україні.
Зазначимо, Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік. Потім він лобіював в ЄС інтереси трубопровідної компанії Nord Stream, російського "Газпрому" і енергетичної компанії "Роснефть".
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