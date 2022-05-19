Європарламент проголосував за санкції проти ексканцлера Німеччини Шредера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

У резолюції Європарламенту наголошується, що Шредер продовжує діяти в інтересах російських енергетичних компаній, таких як "Роснефть". У тексті також міститься заклик до країн ЄС розширити список осіб, що підпадають під обмеження, за рахунок європейських членів правління великих холдингів і політиків, які продовжують отримувати гроші з Росії.

Крім Шредера в документі згадуються колишні глави урядів, у тому числі Вольфганг Боул (Австрія) та Франсуа Фійон (Франція). Вони нещодавно звільнилися зі своїх постів у російських компаніях. Варто зазначити, що резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер.