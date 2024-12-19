Названы популярные кроссовки, которые могут привести к серьезным травмам ног

Спортивная обувь должна быть удобной и безопасной, чтобы избежать всех возможных травм во время занятия. Ученые назвали кроссовки, которые наносят вред ногам.

РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как выбрать безопасную для ног обувь.

Каких кроссовок избегать

Ортопеды говорят, что кроссовки с толстой подошвой чаще вызывают травмы у бегунов.

Исследование показало, что бегуны, которые носят кроссовки на толстой подошве, чаще получают травмы, чем те, кто носит обычные. В частности, бегуны не могут точно определить, как их нога приземляется во время каждого шага, что вероятно является фактором высокого уровня травматизма.

Чтобы прийти к своим выводам, исследователи собрали данные более 700 бегунов, которые в течение шести лет посещали Центр спортивных достижений. Они исследовали связь между моделью ударов ногой и типом обуви.

"Обувь находится между ногой и землей, а такие особенности, как большой перепад от ноги до земли, затрудняют бегунам определение того, как они касаются земли", - сказала Хизер Винсент, доктор философии.

Помимо научных исследований, люди также жаловались на риск травмирования "толстых" кроссовок.

Кроссовки с высокой подошвой (фото: Freepik)

Как выбрать безопасную обувь

Правильный выбор обуви важен не только для комфорта, но и для здоровья ног.

Если у вас широкая ступня, то выбирайте обувь с дополнительным пространством в области пальцев и середины ступни. Лучше выбирать обувь с округлым носком, чтобы не сжимать ступню. Также рекомендуется выбирать обувь с мягкими материалами, которые не будут натирать ног.

Для тех, у кого ноги узкие, лучше выбирать обувь со шнуровкой или застежкой на липучке, чтобы можно было регулировать ширину. Также можно обратить внимание на модели со вставками из эластичных материалов, которые хорошо облегают ногу.

Также важным является материал, из которого изготовлена обувь. Например, для людей, страдающих от потоотделения ног, лучше выбирать обувь из натуральных материалов, которые позволяют ноге "дышать".

Для спорта, активного отдыха, работы или прогулок лучше подходят обувь с прочной узкой подошвой, чтобы обеспечить дополнительную поддержку и устойчивость ног во время движения.