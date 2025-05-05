7 видов обуви, которые больше вредят ногам: в списке есть шлепанцы

Некоторые популярные виды обуви могут серьезно навредить здоровью ног. В частности, они могут вызвать боль, деформации стопы и другие ортопедические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Шлепанцы

Исследователи из Обернского университета Америки обнаружили, что люди, которые носят шлепанцы, делают более короткие шаги и не так сильно поднимают ноги, чтобы сандалии оставались на месте. Это увеличивает риск споткнуться и создать напряжение в стопах и голеностопных суставах.

Хирург-подолог Касер Назир рассказал, что отсутствие поддержки свода стопы и амортизации может привести к проблемам со стопами, таким как плантарный фасциит (когда ткань у основания стопы разрывается или воспаляется), а также к боли в коленях, бедрах и спине.

Также открытый характер шлепанцев означает, что ноги более подвержены травмам, таким как защемление пальца ноги, а также порезы и ссадины.

Шлепанцы прекрасно подойдут для пляжа, но если носить их целый день, то вони нанесут вред ногам.

Ортопед Бхарти Раджпут предлагает сандалии-слайдеры, которые имеют толстую вставку, пересекающую переднюю часть стопы, и более толстую подошву, повторяющую свод стопы. Они также не вызывают такого сильного натирания между пальцами, и их можно носить с носками.

Шлепанцы (фото: Freepik)

Балетки

Такая обувь, как правило, имеет низкие бока и тонкую подошву, что обеспечивает плохую поддержку или амортизацию. Они также не стабилизируют лодыжку, что приводит к загибанию стопы внутрь, что может привести к боли в коленях и бедрах.

Балетки имеют такое же влияние на стопы, как и шлепанцы. Пальцы ног часто сжимаются, что приводит к образованию мозолей и волдырей.

"Я рекомендую своим пациентам относиться к балеткам как к "праздничной обуви", предназначенной для особых случаев, например, к платью. Я также советую добавить тонкую мягкую стельку для лучшей поддержки свода стопы", - говорит Бхарти.

Балетки (фото: Freepik)

Резиновые веллингтоны

Резиновые ботинки могут сохранить ваши ноги сухими во время дождевых прогулок. Но поскольку они, как правило, свободные, но жесткие, то нога может скользить внутрь.

Когда пальцы ног постоянно ударяются о твердую поверхность, это может привести к утолщению ногтей или их росту внутрь. Отсутствие вентиляции может способствовать появлению грибковых инфекций и мозолей.

Они не предназначены для длительных походов. Носите резиновые сапоги с мягкими носками, отводящими влагу, и добавьте стельку для поддержки свода стопы.

Резиновые веллингтоны (фото: Freepik)

Туфли на шпильках

Хотя обувь на каблуках может помочь вам выглядеть выше и элегантнее, но они сильно вредят ногам. Это объясняется тем, что чем выше каблуки, тем больше они переносят вес тела на подушечки стопы.

В свою очередь, это создает нагрузку на плюсневые кости - пять длинных костей между верхней частью стопы и пальцами ног. Существуют также другие последствия для скелета стопы. Также под основанием каждого большого пальца ноги есть две кости, которые помогают стопе отталкиваться с каждым шагом.

Но чрезмерное ношение высоких каблуков может вызвать боль в этих костях. Это может вызвать стреляющую боль в стопе - состояние, известное как метатарзалгия.

Если вы слишком часто носите высокие каблуки, вокруг нервов может разрастаться фиброзная ткань, обычно между третьим и четвертым пальцами ноги. Это еще одно состояние, известное как неврома Мортона, которое может ощущаться как камешек, застрявший в обуви.

Давление на переднюю часть стопы может привести к ряду проблем со стопами, включая молоткообразный палец, деформацию вальгусной деформации и стрессовые переломы. Высота каблука также может влиять на ахиллово сухожилие и вызывать растяжение стопы.

Туфли на шпильках (фото: Freepik)

Сапоги из овчины

Мягкие и плотно прилегающие сапоги из овчины часто обеспечивают слабую поддержку стопы и лодыжки, из-за чего стопа скользит внутри. Эта повторная нагрузка может способствовать износу суставов, воздействуя на бедренные кости, таз и поясницу.

С каждым шагом сила, действующая на ногу, будет побуждать ее немного поворачиваться внутрь. Поскольку люди, которые их носят ежедневно, склонны к износу суставов, это может привести к повреждению бедренных костей, таза и даже поясницы.

Хотя в них может быть комфортно, такие ботинки обеспечивают очень малую поддержку сводов стопы или лодыжек, а это означает, что стопы больше подвержены подошвенному фасцииту, а также повреждению сухожилий и связок.

Кроссовки на платформе

Качественные кроссовки являются одним из лучших вариантов для здоровья ног благодаря своей поддерживающей форме и стабильности голеностопного сустава.

Они имеют приподнятые, усиленные стороны, которые обеспечивают поддержку голеностопного сустава, уменьшая вероятность получить вывих голеностопного сустава, что является названием разрыва или растяжения связок, удерживающих кости голеностопного сустава вместе.

Платформы не идеально подходят для долгосрочного ношения, поскольку они по своей природе тяжелее, неудобнее и создают большую нагрузку на стопы и поясницу. Эта обувь также, как правило, жесткая, что препятствует естественному сгибанию стопы во время ходьбы. Это влияет на осанку и походку, значительно усугубляя проблемы со спиной.

Кроссовки на платформе (фото: Freepik)

Тяжелые сапоги

Тяжелые черные сапоги могут быть постоянными фаворитами как для мужчин, так и для женщин. Вес обуви имеет значение. Тяжелые сапоги могут создавать дополнительную нагрузку на ноги и ступни, особенно если их носить в течение длительного времени.

Они могут вызывать усталость, изменять режим ходьбы, а в некоторых случаях способствовать дискомфорту в суставах или даже боли в пояснице.

Должно быть достаточно места, чтобы удобно шевелить пальцами ног. И збегайте ношения одних и тех же тяжелых сапог каждый день.