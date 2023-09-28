"Наводила" удары по позициям ВСУ под Бахмутом. СБУ задержала российского информатора

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о расположении украинских войск в Донецкой области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, которые вовлечены в контрнаступательные операции в районе Бахмута.

Следствием установлено, что злоумышленница передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ по передовой.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести комплексные меры по обеспечению сил обороны по указанным локациям.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка.

Фигурантка периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников в Донецкой области. Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные.

Для сбора информации вражеская приспешница обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ. Полученные сведения излагала посредством текстовых сообщений в пророссийский Telegram-канал.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон с поличным с агрессором.

Фото: СБУ задержала российского информатора, которая наводила удары по позициям ВСУ под Бахмутом (t.me/SBUkr)

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Информаторы РФ в Украине

Напомним, недавно СБУ задержала вражеского информатора из Славянска, собиравшего для захватчиков разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.

Также ранее правоохранители разоблачили агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Также предатель хотел "взломать" телефон военной для разведданных.

Позже Служба безопасности Украины задержала еще одну осведомительницу российских спецслужб, которая принимала участие в подготовке новой серии воздушных атак страны-агрессора на Одесскую область.