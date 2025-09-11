Шпионил за позициями Сил обороны на востоке: СБУ разоблачила вражеского информатора

Во время спецоперации в Сумах был задержан 22-летний местный житель, который шпионил за украинскими военными на передовой.

Вражеский информатор пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, артиллерийских огневых позиций и маршруты передвижения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.

Как действовал шпион

Молодой человек попал в поле зрения "управления ФСБ по Республике Крым", ища "легкие заработки" через Телеграмм-каналы. Его инструкции сначала касались Конотопского района Сумщины, где он установил скрытую видеокамеру с удаленным доступом.

С помощью камеры враг планировал онлайн-наблюдение за авиаударами по колоннам украинских войск, которые двигались на передовую. Позже ФСБ направила своего приспешника в Днепропетровскую область для шпионажа за перемещением украинских войск.

СБУ сорвала планы оккупантов и задержала информатора. Во время обыска изъяты смартфоны с несколькими сим-картами для конспиративной связи с ФСБ.

Сейчас шпион находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: сорвана шпионская операция ФСБ в Сумской и Днепропетровской областях (СБУ)