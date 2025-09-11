Шпионил за позициями Сил обороны на востоке: СБУ разоблачила вражеского информатора

Правоохранители сорвали попытку ФСБ получить секретные данные о перемещении и позиции ВСУ в Сумской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Во время спецоперации в Сумах был задержан 22-летний местный житель, который шпионил за украинскими военными на передовой.
Вражеский информатор пытался выявить расположение средств радиоэлектронной борьбы, укрепрайонов, артиллерийских огневых позиций и маршруты передвижения Сил обороны в Сумской и Днепропетровской областях.
Молодой человек попал в поле зрения "управления ФСБ по Республике Крым", ища "легкие заработки" через Телеграмм-каналы. Его инструкции сначала касались Конотопского района Сумщины, где он установил скрытую видеокамеру с удаленным доступом.
С помощью камеры враг планировал онлайн-наблюдение за авиаударами по колоннам украинских войск, которые двигались на передовую. Позже ФСБ направила своего приспешника в Днепропетровскую область для шпионажа за перемещением украинских войск.
СБУ сорвала планы оккупантов и задержала информатора. Во время обыска изъяты смартфоны с несколькими сим-картами для конспиративной связи с ФСБ.
Сейчас шпион находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Фото: сорвана шпионская операция ФСБ в Сумской и Днепропетровской областях (СБУ)
Так, двое несовершеннолетних планировали устроить теракт во Львове, установив взрывчатку возле дома военного. Сотрудники СБУ задержали исполнителей "на горячем", когда они заложили СВП на входе в таунхаус.
Недавно в Запорожье задержали агента РФ, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины. Им оказался 28-летний выпускник колледжа.
Также в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители в Киеве и Одессе задержали агентов российской разведки, которые должны были передавать врагу координаты для новых ударов.