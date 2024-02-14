Командир танка РФ приказал стрелять по больнице Тростянца. Его приговорили к 11 годам тюрьмы

Российского военного приговорили к 11 годам тюрьмы за обстрел из танка больницы в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру .

Детали дела

Нарушая требования международного гуманитарного права по защите гражданского населения, 23 марта 2022 года примерно в 11:00 часов обвиняемый отдал приказ обстрелять Тростянецкую городскую больницу из 125-мм пушки танка Т-80У.

Фото: Последствия обстрела и оккупант (facebook.com)

Во исполнение преступного приказа экипажем танка осуществлено не менее двух выстрелов прямой наводкой из танковой пушки, в результате чего повреждено здание стационарного корпуса больницы, в котором на время обстрела находились пациенты и персонал больницы.

Суд признал его виновным

24-летнего командира танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантемировская" признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Приговором Тростянецкого районного суда 14 февраля 2024 года он заочно приговорен к 11 годам лишения свободы.

Приговоры исполнителям

Двух членов экипажа другого танка, из которого 18 марта 2022 года осуществлен прицельный выстрел по зданию указанной больницы, 9 мая 2023 года признали виновными в нарушении законов и обычаев войны и приговорили к 11 годам лишения свободы.

Бои за Тростянец

Россияне стали наступать на город в первые дни своего вторжения в Украину. Тростянец сильно пострадал от обстрелов оккупантов.

Уже в конце марта бойцы ВСУ освободили Тростянец. Освобождение города стало заслугой 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Ей помогли бойцы территориальной обороны и местные партизаны.

Бывший глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий показал, как выглядел город после нашествия врага.