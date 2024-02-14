Жителя Харькова приговорили к 15 годам за помощь РФ в атаках на энергосистему Украины

Житель Харькова добровольно сотрудничал с Российской Федерацией и помогал наносить удары по энергетической системе Украины. Его приговорили к 15 годам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как выяснили следователи, в апреле 2023 63-летний харьковчанин работал в региональном подразделении "Укрэнерго". В это время он также продолжил поддерживать дружеские связи со своим бывшим коллегой, проживающим в оккупированном городе Счастье Луганской области. Именно он играл роль "связного" между харьковчанином и представителями РФ.

Человек имел полный доступ к рабочей базе данных и передавал своему эксколезу информацию о работе объединенной энергетической системы Украины и наиболее уязвимых мест энергетического комплекса государства. Житель Счастья в свою очередь передавал данные представителям РФ.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины в июне 2023 года, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мужчина на судебном заседании свою вину признал и раскаялся. Он приговорен к 15 годам заключения.

Напомним, ранее в Николаевской области поймали приспешника россиян, он скрывался от СБУ более года.

Также стражи порядка задержали подругу председателя "Народного совета "ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.

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