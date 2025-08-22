Шпионил за эшелонами ВСУ возле границы: СБУ задержала российского агента

Служба безопасности Украины разоблачила инженера "Укрзализныци", который шпионил в Харьковской обалсти за движением военных эшелонов и передавал данные ФСБ. Его разоблачили еще на старте работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Контрразведка службы сообщила о задержании 48-летнего инженера-монтажника из Харьковской области. Мужчина работал в местном филиале "Укрзализныци" и, пользуясь доступом к пограничным путям, собирал данные для российской спецслужбы.
Во время ремонтных работ он незаметно отслеживал эшелоны ВСУ:
количество и маршруты движения военной техники,
виды вооружений, которые шли на передовую,
расположение оборонительных рубежей.
Отдельно агент фиксировал координаты объектов на Google-картах, чтобы облегчить подготовку атак.
Собранную информацию железнодорожник отправлял куратору из ФСБ через мессенджер. По данным СБУ, именно эти данные враг планировал использовать для ударов бомбами и дронами по приграничным районам.
Расследование установило, что он попал в поле зрения российских спецслужб после публикаций антиукраинских комментариев в Telegram-каналах. Во время обысков у него изъяли телефон с анонимным чатом для связи с ФСБ.
Задержанному уже объявлено подозрение за госизмену (ч. 2 ст. 111 УКУ). Мужчина находится под стражей без права залога. В случае приговора ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Недавно попался командир взвода беспилотников из бригады морпехов ВСУ. По данным следствия, он передавал оккупантам координаты расположения своего подразделения для корректировки огня. Кроме того, военный наводил российские воздушные удары на резервные командные пункты других частей Сил обороны и склады с боеприпасами.
В Донецкой области контрразведка задержала продавщицу магазина, которую подозревают в шпионаже в пользу РФ. Она снимала движение украинских колонн из окна собственного дома, передавала координаты складов и командных пунктов. Также предательница под видом бытовых разговоров с покупателями собирала разведданные для врага.
Напомним, с начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины разоблачила уже более полусотни военнослужащих, которые работали на Россию, и уничтожила несколько агентурных сетей противника.