Шпигував за ешелонами ЗСУ біля кордону: СБУ затримала російського агента

Контррозвідка служби повідомила про затримання 48-річного інженера-монтажника з Харківщини. Чоловік працював у місцевій філії "Укрзалізниці" і, користуючись доступом до прикордонних колій, збирав дані для російської спецслужби.

Що саме цікавило ворога

Під час ремонтних робіт він непомітно відстежував ешелони ЗСУ:

кількість і маршрути руху військової техніки,

види озброєнь, що йшли на передову,

розташування оборонних рубежів.

Окремо агент фіксував координати об’єктів на Google-картах, щоб полегшити підготовку атак.

Як працював канал зв’язку

Зібрану інформацію залізничник відправляв куратору з ФСБ через месенджер. За даними СБУ, саме ці дані ворог планував використати для ударів бомбами та дронами по прикордонних районах.

Розслідування встановило, що він потрапив у поле зору російських спецслужб після публікацій антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Під час обшуків у нього вилучили телефон з анонімним чатом для зв’язку з ФСБ.

Затриманому вже оголошено підозру за держзраду (ч. 2 ст. 111 ККУ). Чоловік перебуває під вартою без права застави. У разі вироку йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.