Шпигував за ешелонами ЗСУ біля кордону: СБУ затримала російського агента

Служба безпеки України викрила інженера "Укрзалізниці", який шпигував у Харківській області за рухом військових ешелонів і передавав дані ФСБ. Його викрили ще на старті роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Контррозвідка служби повідомила про затримання 48-річного інженера-монтажника з Харківщини. Чоловік працював у місцевій філії "Укрзалізниці" і, користуючись доступом до прикордонних колій, збирав дані для російської спецслужби.
Під час ремонтних робіт він непомітно відстежував ешелони ЗСУ:
кількість і маршрути руху військової техніки,
види озброєнь, що йшли на передову,
розташування оборонних рубежів.
Окремо агент фіксував координати об’єктів на Google-картах, щоб полегшити підготовку атак.
Зібрану інформацію залізничник відправляв куратору з ФСБ через месенджер. За даними СБУ, саме ці дані ворог планував використати для ударів бомбами та дронами по прикордонних районах.
Розслідування встановило, що він потрапив у поле зору російських спецслужб після публікацій антиукраїнських коментарів у Telegram-каналах. Під час обшуків у нього вилучили телефон з анонімним чатом для зв’язку з ФСБ.
Затриманому вже оголошено підозру за держзраду (ч. 2 ст. 111 ККУ). Чоловік перебуває під вартою без права застави. У разі вироку йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нещодавно попався командир взводу безпілотників із бригади морпіхів ЗСУ. За даними слідства, він передавав окупантам координати розташування свого підрозділу для коригування вогню. Крім того, військовий наводив російські повітряні удари на резервні командні пункти інших частин Сил оборони та склади з боєприпасами.
На Донеччині контррозвідка затримала продавчиню магазину, яку підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Вона знімала рух українських колон із вікна власного будинку, передавала координати складів та командних пунктів. Також зрадниця під виглядом побутових розмов із покупцями збирала розвіддані для ворога.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Служба безпеки України викрила вже понад півсотні військовослужбовців, які працювали на Росію, і знищила кілька агентурних мереж противника.