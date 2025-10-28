Шпионила в домах украинских воинов: СБУ разоблачила агента ФСБ

По инструкции врага, женщина размещала объявления в местных Telegram-каналах о предоставлении услуг по уборке жилья. Таким образом она легально проникала в арендованные дома украинских воинов, участвовавших в боях на передовой.

После получения заказов от защитников, агент прибывала в их дома с инвентарем для уборки, чтобы под видом клининговых работ скрыто фотографировать документы и имущество военных.

Вместе с этим фигурантка пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, у которых потом завуалированно выспрашивала об их боевых позициях и задачах. Собранные сведения она "сливала" в специально созданный чат-бот.

По имеющимся данным, персональные данные и адреса украинских воинов были нужны врагу для подготовки боевых и вербовочных операций. Во время обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбистам.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.