ua en ru
Пт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В 5 раз быстрее аналогов: NVIDIA выпустила мощную модель ИИ для ПК

17:32 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Ольга Завада
В 5 раз быстрее аналогов: NVIDIA выпустила мощную модель ИИ для ПК NVIDIA представила семейство Nemotron 3.5 (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

NVIDIA представила три новых открытых модели семейства Nemotron 3.5, предназначенных для запуска автономных ИИ-агентов. Разработчики смогут разворачивать их на собственной инфраструктуре компаний или даже на обычном ПК.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Флагманская ИИ-модель для сложных задач

Центральным релизом стала мультимодальная модель Nemotron 3.5 Super VL со 120 миллиардами параметров.

Она предназначена для анализа визуальных данных, работы с документами и выполнения многошаговых рабочих процессов с помощью внешних инструментов.

Ключевые особенности Super VL

Высокая скорость: по данным NVIDIA, модель выполняет задания в 5 раз быстрее конкурентов в своем классе.

Точность: по показателям анализа и соображений нейросеть приближается к крупнейшим моделям компании, имея при этом только часть их параметров.

Обучение: модель прошла тренировку на 26 триллионов токенов и поддерживает доучёбу через фреймворк NVIDIA NeMo.

Meet NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL Our new open model combines reasoning and tool use with text, image, document, and video understanding for long-running AI agents. 120B total parameters with 12B active

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
США до сих пор не возобновили полноценную работу Starlink, но увеличили скорость, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов