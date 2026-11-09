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Глава Nvidia признался в измене жене с китаянкой: Трамп его поддержал

08:06 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Глава Nvidia признался в измене жене с китаянкой: Трамп его поддержал Фото: глава Nvidia Дженсен Хуанг (с открытых источников)
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Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене с женщиной, которую спецслужбы США подозревают в связях с китайской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После этого президент США Дональд Трамп публично поддержал руководителя компании и заявил, что тот должен остаться на своей должности.

История скандала

63-летний Дженсен Хуанг признался в неверности жене в обращении к сотрудникам компании. Он извинился перед семьей и коллегами, взяв на себя ответственность за произошедшее.

"Я изменил своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания. Я глубоко сожалею", - написал Хуанг.

Он также обратился к жене и семье, заявив, что любит их и надеется со временем вернуть утраченное доверие.

Признание прозвучало на фоне сообщений о том, что женщина, с которой у Хуанга были отношения, могла работать на китайскую разведку.

Речь идет об Элис Хуанги - гражданке Китая и бывшей руководительнице сингапурской технологической компании Megaspeed International. По данным американских спецслужб, она могла собирать информацию о главе Nvidia для Пекина.

При этом Дженсен Хуанг не назвал женщину в своем обращении и отдельно не прокомментировал предполагаемые связи с китайской разведкой.

Реакция Трампа

Трамп назвал Дженсена Хуанга "прекрасным человеком" после скандала и сказал, что он должен остаться руководителем Nvidia.

"Я не разговаривал с ним об этом", - сказал Трамп журналистам в воскресенье перед возвращением в Вашингтон.

"Я просто знаю, что он отличный человек, но никогда не знаешь, что происходит", - добавил он.

Президент США также не исключил, что возьмет Хуанга с собой в рабочую поездку в Азию.

"Я не слышал, что он сделал что-то плохое", - сказал американский лидер.

Ранее РБК-Украина писало о топ-скандалах, в которые влазил Трамп - в том числе насчет обвиений в сексуальных домогательствах.

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