Глава Nvidia признался в измене жене с китаянкой: Трамп его поддержал
Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене с женщиной, которую спецслужбы США подозревают в связях с китайской разведкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
После этого президент США Дональд Трамп публично поддержал руководителя компании и заявил, что тот должен остаться на своей должности.
История скандала
63-летний Дженсен Хуанг признался в неверности жене в обращении к сотрудникам компании. Он извинился перед семьей и коллегами, взяв на себя ответственность за произошедшее.
"Я изменил своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания. Я глубоко сожалею", - написал Хуанг.
Он также обратился к жене и семье, заявив, что любит их и надеется со временем вернуть утраченное доверие.
Признание прозвучало на фоне сообщений о том, что женщина, с которой у Хуанга были отношения, могла работать на китайскую разведку.
Речь идет об Элис Хуанги - гражданке Китая и бывшей руководительнице сингапурской технологической компании Megaspeed International. По данным американских спецслужб, она могла собирать информацию о главе Nvidia для Пекина.
При этом Дженсен Хуанг не назвал женщину в своем обращении и отдельно не прокомментировал предполагаемые связи с китайской разведкой.
Реакция Трампа
Трамп назвал Дженсена Хуанга "прекрасным человеком" после скандала и сказал, что он должен остаться руководителем Nvidia.
"Я не разговаривал с ним об этом", - сказал Трамп журналистам в воскресенье перед возвращением в Вашингтон.
"Я просто знаю, что он отличный человек, но никогда не знаешь, что происходит", - добавил он.
Президент США также не исключил, что возьмет Хуанга с собой в рабочую поездку в Азию.
"Я не слышал, что он сделал что-то плохое", - сказал американский лидер.
Ранее РБК-Украина писало о топ-скандалах, в которые влазил Трамп - в том числе насчет обвиений в сексуальных домогательствах.