Глава Nvidia признался в измене жене с китаянкой: Трамп его поддержал

Глава американской технологической компании Nvidia Дженсен Хуанг признался в измене жене с женщиной, которую спецслужбы США подозревают в связях с китайской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После этого президент США Дональд Трамп публично поддержал руководителя компании и заявил, что тот должен остаться на своей должности.

История скандала

63-летний Дженсен Хуанг признался в неверности жене в обращении к сотрудникам компании. Он извинился перед семьей и коллегами, взяв на себя ответственность за произошедшее.

"Я изменил своей жене. Мои поступки причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания. Я глубоко сожалею", - написал Хуанг.

Он также обратился к жене и семье, заявив, что любит их и надеется со временем вернуть утраченное доверие.

Признание прозвучало на фоне сообщений о том, что женщина, с которой у Хуанга были отношения, могла работать на китайскую разведку.

Речь идет об Элис Хуанги - гражданке Китая и бывшей руководительнице сингапурской технологической компании Megaspeed International. По данным американских спецслужб, она могла собирать информацию о главе Nvidia для Пекина.

При этом Дженсен Хуанг не назвал женщину в своем обращении и отдельно не прокомментировал предполагаемые связи с китайской разведкой.

Реакция Трампа

Трамп назвал Дженсена Хуанга "прекрасным человеком" после скандала и сказал, что он должен остаться руководителем Nvidia.

"Я не разговаривал с ним об этом", - сказал Трамп журналистам в воскресенье перед возвращением в Вашингтон.

"Я просто знаю, что он отличный человек, но никогда не знаешь, что происходит", - добавил он.

Президент США также не исключил, что возьмет Хуанга с собой в рабочую поездку в Азию.

"Я не слышал, что он сделал что-то плохое", - сказал американский лидер.