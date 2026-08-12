ИИ-агенты станут дешевле: NVIDIA создала модель с 30 миллиардами параметров

NVIDIA планирует сделать ИИ-агентов дешевле. Новая открытая модель Nemotron 3.5 Lightning рассчитана на быстрое выполнение задач без излишних затрат вычислительных ресурсов.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NVIDIA .

Архитектура и производительность

Модель имеет 30 миллиардов параметров, однако благодаря архитектуре Mixture-of-Experts активирует всего 3 миллиарда для каждого токена.

Это позволяет добиться мощности большой системы при затратах ресурсов, характерных для значительно меньших моделей.

Основные показатели и возможности новинки:

Скорость генерации в 4 раза выше по сравнению с аналогами такого же размера,

Точность достигает 86 процентов на тесте PinchBench,

Скорость выполнения 10000 заданий на 30 процентов выше показателей Qwen3.6 35B,

Поддержка технологии speculative decoding для ускоренной проверки, токенов,

Специальный формат квантования NVFP4 для быстрой работы на чипах Blackwell, Hopper и Ampere.

Полезные фишки

В современной разработке все чаще применяют систему из нескольких моделей. Большие нейросети, такие как Nemotron 3 Ultra, отвечают за планирование и сложные решения.

В то же время Nemotron 3.5 Lightning берет на себя повторяющиеся операции - проверку результатов, выполнение команд и форматирование данных.

Для автоматического перенаправления задач NVIDIA выпустила библиотеку NeMo Switchyard. Она анализирует сложность запроса и отправляет простые инструкции по меньшей нейросети.

Разработчики отмечают, что это существенно экономит вычислительные ресурсы.

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Обучение, настройка и экосистема

Новая модель оптимизирована под популярные среды OpenClaw и Hermes Agent и поддерживает стек безопасности NVIDIA NemoClaw.

Она подвергается более быстрому и дешевому доставлению с помощью инструментов NeMo Automodel или NeMo Megatron Bridge.

В комплекте также поставляется открытый датасет Nemotron-RL Agentic Terminal Pivot для подготовки ИИ-кодеров.

Устройство можно запускать локально на платформах DGX Spark, Jetson, а также на ПК с видеокартами GeForce RTX 5090. Код, весовые коэффициенты и датасеты открыты по лицензии OpenMDW-1.1.