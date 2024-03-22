У Шойгу придумали циничное оправдание масштабной атаке на энергетику Украины

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом оккупантов была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Тяжелая ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Аварийные отключения были введены в семи областях.

В результате атаки врага есть погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

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