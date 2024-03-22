У Шойгу вигадали цинічне виправдання масштабній атаці на енергетику України

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом окупантів була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни. Аварійні відключення ввели у семи областях.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.

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