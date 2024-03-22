У Шойгу придумали циничное оправдание масштабной атаке на энергетику Украины

Россия придумала циничное оправдание масштабной атаке на энергетику Украины 22 марта. Москва утверждает, что это якобы был ответ на рейд российских добровольцев на территорию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

При этом Минобороны РФ оправдывается, что масштабный обстрел Украины якобы был ответом на рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области.

Также Москва уверяет, что уничтожила иностранную военную технику в Украине, которую предоставили страны НАТО и "нарушила переброску к переднему краю резервов". Россия традиционно заявила о достижении всех целей.

Минобороны РФ нафантазировало, что якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

У Шойгу заявили, что российская армия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" и беспилотникам по объектам энергетики, военно-промышленному комплексу, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и "иностранных наемников".

Масштабная атака

В ночь на 22 марта захватчики массированно атаковали Украину, выпустили более 150 дронов и ракет. Силы ПВО сбили 55 "Шахедов" и 37 ракет.

Под ударом оккупантов была энергетика. В частности, россияне ударили по ДнепроГЭС. Тяжелая ситуация в Харькове, город обесточен, есть проблемы с интернетом, водой, электротранспорт не работает.

В "Укрэнерго" уже назвали сегодняшнюю атаку на энергетику самой большой за все время войны. Аварийные отключения были введены в семи областях.

В результате атаки врага есть погибшие и раненые, в частности в Запорожье и Хмельницкой области.

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