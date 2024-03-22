У Шойгу вигадали цинічне виправдання масштабній атаці на енергетику України

Росія вигадала цинічне виправдання масштабній атаці на енергетику України 22 березня. Москва стверджує, що це нібито була відповідь на рейд російських добровольців на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

У Шойгу заявили, що російська армія нібито завдала ударів "високоточною зброєю" та безпілотниками по об'єктах енергетики, військово-промислового комплексу, залізничних вузлах, арсеналах, місцях дислокації формувань ЗСУ та "іноземних найманців". Міноборони РФ нафантазувало, що буцімто було "дезорганізовано функціонування підприємств промисловості з випуску та ремонту озброєння, військової техніки та боєприпасів". Також Москва запевняє, що знищила іноземну військову техніку в Україну, яку надали країни НАТО і "порушила перекидання до переднього краю резервів". Росія традиційно заявила про досягнення усіх цілей. При цьому Міноборони РФ виправдовується, що масштабний обстріл України нібито був відповіддю на рейд російських добровольців у Бєлгородську та Курську області.