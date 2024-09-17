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Шойгу прибыл в Иран, чтобы получить новое оружие для России, - ЦПД

Фото: Сергей Шойгу, секретарь Совбеза РФ (kremlin.ru)
Автор: Иван Носальский

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сегодня, 17 сентября, прибыл в Иран. Там он, вероятно, будет просить о поставках нового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия дезинформации.

ЦПД напоминает, что это уже второй визит Шойгу в Иран за два месяца. До этого он посещал Северную Корею и Сирию. 

"Такая дипломатическая активность может свидетельствовать о том, что Россия ищет пути получения нового оружия от союзников", - отметили в Центре. 

Визит произошел на фоне информации о том, что Иран начал поставки в Россию баллистических ракет малой дальности.

Что предшествовало

Напомним, 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, оккупанты используют их уже несколько недель.

В свою очередь британская разведка уточнила, что Иран передал России ракеты Fath-360, которые могут уничтожать цели на расстоянии до 120 километров.

При помощи такого вооружения россияне смогут наносить удары по военным и гражданским объектам, которые находятся вблизи линии фронта. При этом Россия сможет сохранить свои ракеты дальнего радиуса действия для других целей.

В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что его страна передавала России баллистику.

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