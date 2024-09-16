Президент Ирана отрицает поставки баллистических ракет России

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что его страна не передавала оружия России с момента его вступления в должность в конце июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

"Вполне возможно, что поставки состоялись в прошлом... Но я могу вас заверить, что с момента моего вступления в должность таких поставок в Россию не было", - сказал Пезешкиан.

В то же время он подчеркнул, что Иран и Россия "имеют право поддерживать отношения".

Также, по его словам, войну в Украине спровоцировали страны НАТО, "нарушив обещание не расширяться на восток".