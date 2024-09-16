Президент Ирана отрицает поставки баллистических ракет России
Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что его страна не передавала оружия России с момента его вступления в должность в конце июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Вполне возможно, что поставки состоялись в прошлом... Но я могу вас заверить, что с момента моего вступления в должность таких поставок в Россию не было", - сказал Пезешкиан.
В то же время он подчеркнул, что Иран и Россия "имеют право поддерживать отношения".
Также, по его словам, войну в Украине спровоцировали страны НАТО, "нарушив обещание не расширяться на восток".
Иран передал России баллистические ракеты
Напомним, недавно западные СМИ сообщили, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты малого радиуса действия. Иран эту информацию опроверг.
Позже в ЕС сообщили, что получили разведданные, подтверждающие поставку Ираном баллистических ракет в Россию.
А 10 сентября в Госдепе США подтвердили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.
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