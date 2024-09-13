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Британская разведка назвала, в чем опасность иранских ракет, переданных России

Украина, Пятница 13 сентября 2024 13:59
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Британская разведка назвала, в чем опасность иранских ракет, переданных России Фото: Иран поставил России ракеты Fath-360 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Иран поставил России баллистические ракеты ближнего действия Fath-360. Они опасны для прифронтовых городов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, впервые публично представленная в 2020 году иранская Fath-360 (также известная как BM-120) может доставлять 150-килограммовую боеголовку на расстояние 120 км с заявленной точностью менее 30 метров. Она может быть развернута на различных дорожно-мобильных пусковых установках, включая ту, которая способна запускать до шести ракет.

По данным британской разведки, до сегодняшнего дня иранская военная помощь России в войне против Украины включала поставку сотен дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и обширную поддержку производства российских беспилотников. Поставка баллистических ракет представляет собой дальнейшее углубление военных отношений Ирана и России.

"Поставки иранских баллистических ракет дополнят и укрепят способность России наносить точечные удары по украинским военным объектам или объектам гражданской инфраструктуры вблизи линии фронта, а также позволят России сохранить большую часть своих возможностей дальнего радиуса действия для использования по целям, расположенным в глубине Украины", - отмечают в Минобороны Британии.

Иранские ракеты

Напомним, Иран передал России баллистические ракеты малого радиуса действия.

Поставку ракет подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что Россия, вероятно, использует иранские баллистические ракеты уже в течение нескольких недель.

США уже ввели санкции против Ирана за поставку баллистических ракет России. ЕС также готовит санкции против Ирана.

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